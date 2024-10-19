SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu 2. kez dünya şampiyonu! Superbike’ta yine tarih yazdı

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Razgatlıoğlu, WSBK kariyerinde çıktığı 217 yarışta 137 kez ilk 3'te yer alarak podyumda bulundu. Bu sezon hem kendisinin hem de şampiyona tarihinin rekorlarını geliştiren 27 yaşındaki Toprak, kariyerinde 56 kez damalı bayrağı 1. sırada görerek İstiklal Marşı'nı dinletti. WSBK'nin 2024 sezonunda ise toplam 25 kez podyuma çıkan Toprak, 17 birincilik, 6 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

ÜST ÜSTE 13 YARIŞLA REKOR KIRMIŞTI

Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunun sahibi olmuştu. Şampiyonanın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ilk yarışı ikinci sırada geçen milli sporcu, ikinci yarışa 9. cepten başlamasına karşın gerilerden gelerek birinci olmayı başardı ve kazanma serisinin fitilini ateşlemişti. Razgatlıoğlu, ardından organizasyonun İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz ayaklarındaki 3'er yarışı da birinci tamamlayıp, üst üste kazanma serisini 13 yarışa taşıyarak bu alanda WSBK rekorunu eline geçirmişti.

ANTRENMANDA KAZA YAPTI, İKİ AYAĞI KAÇIRDI

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki 8. ayak yarışları öncesi serbest antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle, hem bu ülkedeki hem de İtalya'daki 9. ayakta mücadele edememişti. Razgatlıoğlu, sakatlık nedeniyle verdiği ara sonrası İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'nde 28-29 Eylül'de düzenlenen 10. ayak yarışlarında piste geri döndü. Toprak, bu ayaktaki 3 yarışta da ikincilik derecesiyle podyumdaki yerini almış ve puan farkını yeniden açmaya başlamıştı. Portekiz'de geçen hafta koşulan 11. ayaktaki ilk yarışta birinci, superpole yarışında ikinci, son yarışta da birinci sırayı alan Toprak, şampiyonluğunu ilan edemese de İspanya'daki son yarışlar öncesi puan farkını 46'ya çıkararak önemli bir avantaj sağlamıştı.

"ANTRENMAN SEZONU OLACAKTI"

Razgatlıoğlu yarış öncesinde "Bu sene başında aslında böyle bir hedefimiz yoktu. Rokit BMW ile tamamen antrenman sezonu olacaktı bizim için. BMW uzun yıllar sonra iki tekerde dünya şampiyonluğu ünvanına sahip olacak. Bunu başarmak gerçekten mutluluk verici. Çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.