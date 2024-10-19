Volkan Kazak: "1 puan almak önemliydi"

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasman karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazak, "Maçın başında da söylemiştim. Her hafta aynı şekilde yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Tabii karşımızda bu hafta teknik ekip değişikliği yapan bir takım vardı. Bu şekilde bize baskı kuracaklarını düşünüyordum zaten ve kaptığımız toplarla da hızlı çıkıp pozisyonlar bulmayı hedefliyorduk. İlk yarı bunu başardık ama ikinci yarı başaramadık. Zor bir deplasman ve yeni teknik ekip gelen bir takım olduğu için buradan 1 puan almak önemli. Kaybetmemek her zaman önemli" dedi.

Sezonun ilk maçında Bodrumspor'u yenen Gaziantep FK bu karşılaşmanın ardından ligde 3 puan alamazken, ligde 6 puanla 16. sırada bulunuyor