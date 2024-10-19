Yasakçı başkan Oguz Tongsir görevden alındı

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin skandalları bitmeyen başkanı Oğuz Tongsir görevden alındı. Anadolu'daki üyelerin usulsüz şekilde genel kurul için getirildiği, konaklatıldığı ve seçimin şaibeli olduğuna yönelik suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın sonucunda da Tongsir'e, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden el çektirildi ve yerine kayyum atanmasına karar verildi.

Tongsir daha önce de dernek üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu'nun başörtülü eşini, derneğin Levent'teki tesisinin yüzme havuzuna almamıştı. İzmirlioğlu, eşinin havuza girmesine izin verilmemesine tepki gösterince de Tongsir, "Burada bizim kurallarımız geçer. Git istediğin yere şikâyet et. Elinden geleni ardına koyma" karşılığını vermişti. İzmirlioğlu dün "Bundan sonra bu çağ dışı düşüncelerin ve ayrıştırıcı insanların bu tür görevlerde ve makamlarda olmamasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

