BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI | Şimdi Semih zamanı

ŞİMDİ SEMİH ZAMANI

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 7 maçtır hasret kaldığı ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Bronckhorst'un, eksik oyuncuların yokluğunda özellikle milli futbolcu konusunda vereceği karar merak ediliyordu. 19 yaşındaki yeteneğin son dönemdeki tartışmalardan sıyrıldığı ve sadece 11'e dönmeye odaklanıp bunu da teknik ekiple yaptığı görüşmede aktardığı kaydedildi.

Dünkü antrenmanda Bronckhorst, Semih'i yanına çağırarak kendisinden beklentilerini tek tek anlatarak yakından ilgilendi. İdman performansı artan Semih'in, Konyaspor maçıyla birlikte geri dönüşe hazırlandığı ifade edildi. Sol kanatta Semih ve Muçi konusunda yaşanan ikilemin ardından milli futbolcunun karşılaşmaya 11'de başlama ihtimalinin kuvvetli olduğu aktarıldı. Muçi'nin ise sağ kanatta Rashica'nın yokluğunda formaya Joao Mario ile birlikte aday olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Mario (Muçi), Rafa, Semih, Immobile

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Uğurcan, Guilherme, Melih, Bazoer, Keyta, Pedrinho, Yusuf, Kramer