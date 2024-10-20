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Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:03 Son Güncelleme: 20.10.2024 09:55

BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI | Şimdi Semih zamanı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Konyaspor maçı oynanıyor. Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 7 maçtır özlem duyduğu ilk 11’deki formasına Konyaspor maçıyla kavuşuyor. Teknik direktör Van Bronckhorst, eksik oyuncuların yokluğunda 19 yaşındaki isimle idmanda özel bir görüşme yaptı. Beklentilerini tek tek anlattığı Semih Kılıçsoy’un, Konya karşısında as kadroda yer bulması bekleniyor.

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI | Şimdi Semih zamanı

Milli ara öncesi Gaziantep FK ile berabere kalan Beşiktaş, üzdüğü taraftarının gönlünü sahasında Konyaspor maçıyla almaya çalışacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 7 mücadelede 5 galibiyet alıp, 2 beraberlik yaşayan Bronckhorst'un takımı, Konya engelini geçerek hafta içi Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon sınavı öncesinde moral bulmaya çalışacak. Beşiktaş'ta Paulista, Rashica ve Necip sakatlıkları nedeniyle yok. Emirhan stoperde Uduokhai'nin partneri olacak. Sakatlıktan dönen kaleci Mert, eldivenleri geri alacak. Musrati de son 3 maçta giyemediği formasına kavuşacak.

ŞİMDİ SEMİH ZAMANI
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 7 maçtır hasret kaldığı ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Bronckhorst'un, eksik oyuncuların yokluğunda özellikle milli futbolcu konusunda vereceği karar merak ediliyordu. 19 yaşındaki yeteneğin son dönemdeki tartışmalardan sıyrıldığı ve sadece 11'e dönmeye odaklanıp bunu da teknik ekiple yaptığı görüşmede aktardığı kaydedildi.

Dünkü antrenmanda Bronckhorst, Semih'i yanına çağırarak kendisinden beklentilerini tek tek anlatarak yakından ilgilendi. İdman performansı artan Semih'in, Konyaspor maçıyla birlikte geri dönüşe hazırlandığı ifade edildi. Sol kanatta Semih ve Muçi konusunda yaşanan ikilemin ardından milli futbolcunun karşılaşmaya 11'de başlama ihtimalinin kuvvetli olduğu aktarıldı. Muçi'nin ise sağ kanatta Rashica'nın yokluğunda formaya Joao Mario ile birlikte aday olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Mario (Muçi), Rafa, Semih, Immobile
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Uğurcan, Guilherme, Melih, Bazoer, Keyta, Pedrinho, Yusuf, Kramer

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BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI | Şimdi Semih zamanı
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