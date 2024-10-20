Boluspor, Ahlatcı Çorum’u rahat geçti

Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Şenol Bektaş, Azad İlhan
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 90+10 Babacar), Jefferson (Dk. 82 Estrela), Mukairu (Dk. 82 Eren Aydın), Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90+9 Ali Ülgen), Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 89 Anıl Koç)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Kassongo, Toure, Ferhat Yazgan, Boudjemaa (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 46 Kerem Kalafat), Avounou (Dk. 72 Kadir Seven), Bartolomeu, Erkan Kaş (Dk. 46 Atila Turan), Burak Süleyman (Dk. 76 Eren Karadağ)
Goller: Dk. 20 Avramovski, Dk. 76 Hüsamettin Yener (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 26 Mukairu, Dk. 72 Fethi Özer (Boluspor), DK. 43 Boudjemaa, Dk. 43 Landre (Ahlatcı Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 66 Toure (Ahlatcı Çorum FK)