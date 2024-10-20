FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan Eljif Elmas atağı

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın Leipzig'deki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Fenerbahçe'deki kariyerinin ardından Napoli'ye transfer olan yıldız futbolcu sonrasında Bundesliga ekibi Leipzig'in yolunu tutmuştu. 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Eljif Elmas, Leipzig'de son dönemde forma bulmakta zorlandı. Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon sadece 7 dakika forma giyebildi. Fenerbahçe'nin eski yıldızının, takımda süre alamamasından dolayı mutsuz olduğu iddia edildi. Eljif Elmas'ın, Leipzig'den bu yüzden ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında...

FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin, eski orta saha oyuncusu Eljif Elmas için devreye girdiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün, 25 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kanarya'nın Eljif Elmas ile temas kurduğu da gelen bilgiler arasında. Öte yandan yıldız oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün bu teklifine sıcak baktığı da bildiriliyor. Kanarya, Boca Juniors'tan Cristian Medina ile ocak ayı için söz kesmiş olsa da bu transferi henüz nihayete erdirmedi. (Takvim)