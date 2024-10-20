Inter, Roma’yı mağlup etti! Lautaor Martinez tarihe geçti...

İtalya Serie A'da 7. haftanın kapanış maçında Roman ile Inter karşı karşıya geldi. Haftanın en zorlu maçında ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda tempolu oynanan maçta Inter, 60. dakikada Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da net pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve Inter sahadan 1-0 galip ayrıldı.
MARTINEZ TARİHE GEÇTİ
Lautaro Martinez, Inter'de tüm resmi maçlarda 133 gol atarak, Stefano Nyers ile birlikte Inter tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.
HAKAN SAKATLANDI
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu,maçın 10. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Hakan, 12. dakikada yerini Frattesi'ye bıraktı.