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Giriş Tarihi: 20.10.2024 23:53 Son Güncelleme: 20.10.2024 23:57

Inter, Roma'yı mağlup etti! Lautaor Martinez tarihe geçti...

İtalya Serie A'da 7. haftanın en zor karşılaşmasında Roma evinde Inter'i konuk etti. Zirve yarışında hata yapmayan Inter, Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez'in kaydettiği golle 1-0 galip geldi. Martinez, attığı golle tarihe geçti. Maç öncesi Roma taraftarı, kulüp yönetimini istifaya davet eden bir pankart açtı.

Inter, Roma’yı mağlup etti! Lautaor Martinez tarihe geçti...

İtalya Serie A'da 7. haftanın kapanış maçında Roman ile Inter karşı karşıya geldi. Haftanın en zorlu maçında ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda tempolu oynanan maçta Inter, 60. dakikada Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da net pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve Inter sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MARTINEZ TARİHE GEÇTİ

Lautaro Martinez, Inter'de tüm resmi maçlarda 133 gol atarak, Stefano Nyers ile birlikte Inter tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

HAKAN SAKATLANDI

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu,maçın 10. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Hakan, 12. dakikada yerini Frattesi'ye bıraktı.

ROMA TARAFTARI YÖNETİMİ İSTEMİYOR

Roma taraftarları, Inter maçı öncesi yönetimi protesto etti. "15 dakika yokuz, çünkü bu yönetimden iğreniyoruz."

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Inter, Roma'yı mağlup etti! Lautaor Martinez tarihe geçti...
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