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Giriş Tarihi: 20.10.2024 15:54

Ne Pendik güldü ne Erzurum

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı.

AA
Ne Pendik güldü ne Erzurum
Siltaş Yapı Pendikspor 0 - 0 Erzurumspor FK

Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şengül, Onur Gülter

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Welinton, Samet Asatekin (Dk. 76 Furkan Doğan), Gökcan Kaya, Kappel (Dk. 46 Del Valle), Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Lima), Topalli (Dk. 84 Enes Keskin), Eze (Dk. 84 İbrahim Akdağ)
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Göktuğ Bakırbaş), Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu, Roshi, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün, Giorbelidze, Crociata, Teklic (Dk. 88 Celal Hanalp), Eren Tozlu (Dk. 90+5 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 70 Furkan Özhan)

Sarı kartlar: Dk. 11 Mamba, Dk. 53 Sefa Akgün, Dk. 61 Teklic, Dk. 90+4 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Hasan Kılıç, Dk. 90+2 Furkan Doğan (Siltaş Yapı Pendikspor)

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Ne Pendik güldü ne Erzurum
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