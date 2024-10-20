Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-2 yenilgiyle ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Müsabakayı değerlendiren Çalımbay, "Takım olarak gerçekten iyi oynadık. Ligde 4. maçımız bu. Biz geç geldik. Bugünkü oyundan çok memnunum. Geçen hafta Trabzonspor'da çok gol kaçırdık. Burada da kaçırdık. Yediğimiz gollerin hepsi de ölü toptan, buna çok üzüldük. Oyuna bakarsan buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. Güzel bir lig maçı oldu. Sivas'a gelip maç oynamak benim için de ayrı bir şey. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.