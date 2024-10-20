SAMSUNSPOR FENERBAHÇE CANLI | Kostic formayı kaptı

Ligin dişli ekiplerinden Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu mücadelede deplasman serisini sürdürmek istiyor. Geçen sezon dış sahada namağlup olan Kanarya, ligde oynadığı son 23 deplasman maçında 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu arada Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda gelecek hafta Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.
KOSTIC FORMAYI KAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçında sahaya süreceği kadroyu hazırladı. Sol kanatta Saint-Maximin'in yerine Filip Kostic'i hazırlayan Portekizli çalıştırıcı, sağ kanatta Tadic'e forma verecek. Milli ara öncesi Antalya maçında sonradan oyuna aldığı Kostic'in fizik olarak iyi bir seviyede olduğunu düşünen Mourinho, orta sahada ise Amrabat ile birlikte Fred'i oynatacak. Bu arada F.Bahçe'de sakatlıktan dönen Çağlar Söyüncü ve Osayi- Samuel, Samsun kadrosunda yer alırken, sakatlıkları olan İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise İstanbul'da bırakıldı.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Muja, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Dzeko