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Giriş Tarihi: 20.10.2024 15:20

Zaha'ya şok üstüne şok: Yine kadroya alınmadı

Lyon forması giyen Wilfried Zaha'ya bir kötü haber daha geldi. Yıldız futbolcu Fransa'da kâbusu yaşamaya devam ediyor.

Zaha’ya şok üstüne şok: Yine kadroya alınmadı

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası adeta kâbus gibi başladı. Toulouse maçındaki performansı ve tavırları nedeniyle kızağa çekilen Wilfried Zaha, Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.

Teknik direktör Pierre Sage, Zaha için çarpıcı ifadeler kullanırken oyuncunun profesyonel davranmadığına vurgu yapmıştı. Zaha'ya bir kötü haber daha geldi. Zaha, Lyon'un Ligue 1'de bugün deplasmanda karşılaşacağı Le Havre maçının kadrosuna alınmadı. Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden Gift Orban'ın ise kafilede yer aldığı görüldü.

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Zaha'ya şok üstüne şok: Yine kadroya alınmadı
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