Avrupa’nın zirvesinde Dusan Tadic sesleri! Samsunspor maçı sonrası...

Bu sezon gösterdiği performansla kalitesini konuşturmayı sürdüren Dusan Tadic, attığı golle yine yıldızını parlattı.

Deneyimli kanat oyuncusu, Fred'in uzun taç atışı sonrasında Lubomir Satka'nın uzaklaştırmak istediği topun Bennaser'dek sekmesiyle gol vuruşunu yaptı. Golcü futbolcu, düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!

Kanarya'nın yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Samsunspor'a attığı gol sonrasında Avrupa'nın 30 yaş üstü futbolcuları arasındaki en skorer oyuncu olmayı başardı. Yıldız futbolcu 6 gol ve 6 asistle toplamda 12 kez tabelaya etki etti.