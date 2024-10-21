Fenerbahçe’de Ansu Fati iddiası

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Tadic ve Maximin'in golleriyle skoru eşitleyen sarı-lacivertliler, ligin zirvesindeki Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Maç sonrası açıklama yapan Jose Mourinho, "7 puan kaybettik, nasıl kaybettiğimizi konuşmayacağım" diyerek hakem kararlarına göndermede bulundu. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik puan kayıpları yaşarken, Mourinho'nun bu açıklamaları dikkat çekti.

ANSU FATI İLE İLGİLİ TRANSFER İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Samsunspor beraberliğinin ardından İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma şansı bulamayan Ansu Fati ile ilgilendiğini öne sürdü. AS'ın haberine göre, sarı-lacivertliler 21 yaşındaki oyuncuya sezonun ikinci yarısında önemli bir rol verme vaadiyle transfer teklifinde bulunmayı planlıyor. Menisküs sakatlığı nedeniyle 305 gün sahalardan uzak kalan ve performansında düşüş yaşayan Fati'nin Barcelona ile 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor, güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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