Fenerbahçe’ye Premier Lig’den orta saha!

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, üç kulvarda mücadele ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İngiltere ve Fransa'dan iki talip çıktı. İngiliz medyasının iddiasına göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı futbolcu, Norwich'in transfer listesine girdi. Ayrıca Fransız ekibi Lens'in de Osayi-Samuel ile ilgilendiği belirtiliyor. Daha önce İngiltere'ye dönmek istediği ileri sürülen oyuncu için transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.

Orta Sahaya Jefferson Lerma Hamlesi

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında rotasını orta sahaya çevirmiş durumda. Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonunu daha da genişletmek için Crystal Palace'ın Kolombiyalı oyuncusu Jefferson Lerma'yı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 31 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Lerma, Kolombiya Milli Takımı'nda da 50 kez forma giydi ve 3 gol kaydetti. 18 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun Crystal Palace ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.