GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom her alanda rekor kırıyor

Antalya deplasmanında iki süper santrforu Mauro İcardi ve Victor Osimhen'in birbirinden şık golleriyle farka koşan ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'e en iyi başlangıcını yaptı. 2005-2006 ve geçen dönemin ardından yine ilk 9 karşılaşmada 8 galibiyet-1 beraberlikle hanesine 25 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, bu kez daha fazla gol atıp (27) daha yüksek averaja (+19) sahip oldu. Son iki sezonun şampiyon kartvizitli teknik direktörü Okan Buruk döneminde kırmadık rekor bırakmayan ve buna yenilerini ekleyen Galatasaray, son 3 sezonda tarihi adeta yeniden yazdı. Sarı-kırmızılı takımın istatistikleri şöyle:

- Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç)

- Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102)

- Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68)

- Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi (13 maç)