Mauro İcardi 10’un izinde

Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 60 gole ulaştı.kulüp tarihine adını yazdırdı ve en çok gol atan Galatasaraylı yabancılar listesinde Milan Baros'a çok yaklaştı. İcardi, ağları 1 kez daha havalandırması halinde sarı-kırmızılıların en çok gol atan ikinci yabancısı olacak."Galatasaray'ın en fazla gol atan yabancı oyuncusu olmak istiyorum.diyerek iddiasını ortaya koydu.