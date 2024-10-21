Mauro İcardi 10’un izinde

Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 60 gole ulaştı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği 84 karşılaşmada 80 gollük (60 gol-20 asist) tabela katkısı yapan Tangocu,
kulüp tarihine adını yazdırdı ve en çok gol atan Galatasaraylı yabancılar listesinde Milan Baros'a çok yaklaştı. İcardi, ağları 1 kez daha havalandırması halinde sarı-kırmızılıların en çok gol atan ikinci yabancısı olacak. Unutulmaz 10 numara Gheorghe Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listeden haberdar olan Arjantinli süper star,
"Galatasaray'ın en fazla gol atan yabancı oyuncusu olmak istiyorum. Gol atanların tam listesi var; orada da en yüksek seviyeye gelmeyi arzu ediyorum"
diyerek iddiasını ortaya koydu.