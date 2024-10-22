Beşiktaş’ta Lyon maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların pas çalışması, 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Lyon maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar daha sonra deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'nın Lyon kentine gidecek.