Bülent Uygun: Rey Manaj bize büyük katkı yaptı

Hafta sonu oynadığı Hatayspor maçını 3-2 kazanarak haftalar sonra yeniden 3 puan ile tanışan Sivasspor, cuma günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ayrıca Selçuk Anadolu Lisesi öğrencileri de antrenmanı ziyaret etti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde geçen hafta 3-2 kazandıkları Hatayspor maçını değerlendiren Uygun, "Milli maçtan sonra kazanacak tarafın kendini daha da iyi yerlere getireceği ve Hatayspor'un ise yaklaşık 8 haftadır galibiyet hasreti çekmiş olması bu maçın daha da zor geçmesine neden oldu. Maçtan önce santrfor sıkıntısı yaşıyorduk. Rey Manaj uzun bir aradan sonra aramıza döndü yüzde 70 seviyelerinde. Attığı gollerle galibiyette başrol oynadı. Takımı motive etme ve öz güven kazandırma adına bize çok büyük katkı yaptı. Diğer futbolcularımız da galibiyete güzel bir katkı yaparak, taraftarımızın desteğiyle zorlu maçtan galip gelmeyi bildik, mutluyuz" diye konuştu.

Ligin 10. haftasının açılış maçında deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor maçını da değerlendiren Uygun, "Adana Demirspor kaliteli oyunculara sahip. Fakat 4-5 aydır yaşadığı sıkıntılar var. Murat Sancak'ın verdiği desteğe rağmen ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Takımın kalitesi çok yüksek. Zor bir maç bizi bekliyor. Futbolcu kardeşlerimle kazanan taraf inşallah biz oluruz. Aldığımız galibiyet serisini devam ettirip, önümüzdeki günlere daha güzel bakmak adına kazanmak istiyoruz" dedi.