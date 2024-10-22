Devrim Özkan: Torreira ile hayallerimi yaşıyorum

Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, futboldaki başarısını aşk hayatına da taşırken oyuncu Devrim Özkan, ilişkileri hakkında ilk kez bir magazni programında detaylar paylaştı.

Torreira'nın yurt dışına transfer olması ile ilgili soruya "Onun yolu bulunur, hallederiz ama o Galatasaray'da mutlu" diyen Özkan şunları söyledi:

"Hayallerimdeki gibi tanıştım arkadaş yemeğinde. Hayallerimdeki aşkı yaşıyorum. O benim tanıdığım en iyi insan. Birlikte çok eğleniyoruz. Bir insanın tutkusu olması ve o yolda sonuna kadar gidip hayatından fedakârlık yapması çok önemli. Torreira da bunu yapıyor."