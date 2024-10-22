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Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:21

Devrim Özkan: Torreira ile hayallerimi yaşıyorum

Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile ilişkileri hakkında ilk kez konuştu.

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Devrim Özkan: Torreira ile hayallerimi yaşıyorum

Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, futboldaki başarısını aşk hayatına da taşırken oyuncu Devrim Özkan, ilişkileri hakkında ilk kez bir magazni programında detaylar paylaştı.

Torreira'nın yurt dışına transfer olması ile ilgili soruya "Onun yolu bulunur, hallederiz ama o Galatasaray'da mutlu" diyen Özkan şunları söyledi:

"Hayallerimdeki gibi tanıştım arkadaş yemeğinde. Hayallerimdeki aşkı yaşıyorum. O benim tanıdığım en iyi insan. Birlikte çok eğleniyoruz. Bir insanın tutkusu olması ve o yolda sonuna kadar gidip hayatından fedakârlık yapması çok önemli. Torreira da bunu yapıyor."

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Devrim Özkan: Torreira ile hayallerimi yaşıyorum
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