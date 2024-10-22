Fred'den Jose Mourinho'ya övgü: "Harika bir menajer"

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Fred, UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı Lacivertli takımın değişmez isimlerinden Fred, açıklamalarında teknik direktör Jose Mourinho'ya da değindi.

Brezilyalı oyuncu, "Mourinho'nun kalitesinden bahsetmeme gerek yok; herkes onları ve kazandığı şampiyonlukları biliyor. Harika bir menajer ve ona çok minnettarım. Beni Manchester United'a getiren kilit insanlardan biriydi. Shakhtar'dayken beni aradı ve United'a gitmemi istediğini söyledi ve Jose Mourinho'nun aramasından sonra bunu reddedemedim." dedi.

"ÇOK MUTLU VE MİNNETTARIM"

Yıldız futbolcu, "Ve şimdi, ben Fenerbahçe'deyim ve o yine burada, yani tekrar bir aradayız. Onunla çalışmaktan çok mutluyum ve minnettarım. O, teknik kadroya ve oyunculara çok şey katan harika ve saygı duyulan bir insan." diye konuştu.

"BİRLİKTE İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ"

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Birçok şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve o da bunun için geldi; tablonun zirvesine ulaşmamıza, Avrupa şampiyonluğu için savaşmamıza yardım etmek için ve eminim ki birlikte burada iyi bir iş çıkaracağız." ifadelerini kullandı.