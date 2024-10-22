İbrahim Hatipoğlu A Spor'a konuştu: "Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmesi anlaşılır gibi değil"

İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bizim için garabet bir kararla karşıyayız. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıkla dolu, geçmiş bir kararla bağdaşmayan bir sevk var. Yine bir Avrupa maçı öncesi, geçmişte yaşanan büyük maçlardan önce yaşanan sevklerden birisiyle karşı karşıyayız. Oyuncumuzun hiçbir hakaret, küfür içermeyen bir şeyden böyle bir sevkin yapılması anlaşılır gibi değil."

"Bir küfür, hakaret görünmüyor. İki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk edilme istekleri federasyon tarafından karşılık bulmuş ve maalesef böyle bir sevkle karşı karşıya kaldık."

"Yunus ile konuşmadım. Ama Yunus herkesin bildiği, son derece efendi, Türk futbolunun parlayan yıldızı bir oyuncu. Yunus'un karakterini herkes biliyor, böyle bir tarzı olmadığını herkes çok iyi biliyor. Ben Yunus'un farkında bile olduğunu düşünmüyorum."

"Çok ciddi yadırgıyoruz. İyi niyetli bulmuyoruz. Federasyonun kendi kafasından kriter uygulayıp, masumu suçlu yapmaya çalıştığını iyi bir işaret olarak görmüyoruz. Yunus'un burada hiçbir kabahati olduğunu düşünmüyoruz. Umarım PFDK, bu haksız sevki sağduyu ile değerlendirir ve oyuncumuzu herhangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmaz."

