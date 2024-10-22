Jack Grealish’ten flaş Arsenal cevabı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 8.haftasında deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu. Manchester ekibi, mücadeleyi 90+5'te John Stones ile bulduğu golle 2-1 kazandı.

Takımın yıldız isimlerinden Jack Grealish, aynı haftada Arsenal'in kaybetmesi üzerine sorulan soruyu cevapladı.

"ONLARI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Grealish, "Açıkçası Arsenal'i düşünmüyoruz. Sezonun son bölümünde böyle bir durum olsaydı farklı olabilirdi ancak henüz Ekim ayındayız." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de zirve yarışında Liverpool 21 puanla birinci sırada yer alırken, Manchester City 20 puanla 2.sırada bulunuyor.