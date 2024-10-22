Mourinho’nun Manchester United maçında sol beki belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.haftasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. 24 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde Sarı Lacivertliler, Jayden Oosterwolde'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Gözünü Manchester United maçına çeviren Fenerbahçe'de sol bek krizi başladı.

MOU KARARINI VERDİ

Teknik Direktör Jose Mourinho, Samsun maçında geçirdiği sakatlık sonrası sahalardan uzun süre uzak olacak Oosterwolde'nin yerine oynatacağı ismi belirledi.

SOL BEKE MERT MÜLDÜR

Portekizli çalıştırıcının, takımın diğer iki sol beki Levent Mercan ve Kostic'in Avrupa listesinde bulunmaması nedeniyle ManU maçında sol bekte Mert Müldür'e, sağ bekte ise Osayi'ye görev vermesi bekleniyor. (Takvim)