Neymar, 12 ay sonra döndü! 9 gollük maç...

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Hilal, 3. hafta maçında Al Ain'le karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan maçı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal 5-4 kazanarak namağlup serisini sürdürdü. Al Hilal'in gollerini Renan Lodi, Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al Dawsari (3) atarken, Al Ain'in golleri Soufiane Rahimi (3) ve Mateo Nain Sanabria'dan geldi.
Konuk Al Hilal'de Ali-el Bualyhi kırmızı kart gördü.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubu'nda yer alan Al Hilal puanını 9 yaptı, Al Ain 1 puanda kaldı.
NEYMAR GERİ DÖNDÜ
Al Hilal'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Al Ain karşısında maça yedekler arasında başladı. Tecrübeli oyuncu, maça ikinci yarıda dahil oldu. Sambacı, 369 gün sonra sahalara döndü.
SAKATLIK NEDENİYLE FORMA GİYEMİYORDU
Neymar, çapraz bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu.