Neymar geri döndü!

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, yeşil sahalara olan hasretini bitirdi. Suudi Arabistan ekiplerinden32 yaşındaki futbolcu, dün Al Ain ile oynadıkları maçta 77. dakikada oyuna girdi.Girdiği 5 ikili mücadelenin ise 1'ini kazanabildi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 5-4 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.