Neymar geri döndü!

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, yeşil sahalara olan hasretini bitirdi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen, en son 18 Ekim 2023'te milli takımı ile Uruguay'a karşı boy gösteren ve sakatlanan
32 yaşındaki futbolcu, dün Al Ain ile oynadıkları maçta 77. dakikada oyuna girdi. 13 dakikada 13 kez topla buluşan Neymar, 5 pasında 4 isabet sağlarken bir şut denemesinde çerçeveyi tutturamadı.
Girdiği 5 ikili mücadelenin ise 1'ini kazanabildi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 5-4 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.