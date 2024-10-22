Son dakika: Futbol tarihinde bir ilk: Messi Cam! 90 dakika sadece Messi...

Küresel futbol ikonu Lionel Messi'nin hayranları, Major League Soccer (MLS) takımı Inter Miami'ye MLS Cup 2024'te liderlik ederken Arjantinli oyuncunun sahadaki her hareketini yakından ve kişisel olarak izleyebilecekler.

MLS'in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, futbolda bir ilk olarak, efsanevi oyuncu Inter Miami'nin turnuvadaki tüm maçlarında göğsüne bir kamera takacak ve taraftarlar onun sahadaki hareketlerini bir TikTok canlı yayını aracılığıyla takip edebilecek.

ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK

Sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından "Messi Cam" olarak da adlandırılan "Player Spotlight" yayını, her Inter Miami maçının başlama saatinden beş dakika önce yayına girecek ve hem MLS hem de Inter Miami'nin TikTok kanallarından izlenebilecek.

İLK MAÇ CUMA GECESİ

Bu hamle, ilk kez bir futbol maçının sosyal medya platformunda tek bir oyuncuya odaklanılarak canlı yayınlanması anlamına gelecek ancak Messi'nin bir maçta tüm dikkatleri üzerine çekmesinin ilk örneği olmayacak.

Daha önce, ligin yıldız oyuncusuna maksimum dikkat çekmek amacıyla MLS yayını, 2023'teki bir ABD Açık Kupası maçı sırasında 37 yaşındaki oyuncunun sahadaki hareketlerine odaklanan bir kamera kullanmıştı. Ancak bu kez izleyiciler Messi'nin maç sırasında gördüklerini sanki onunla birlikte sahadaymış gibi görebilecekler.

Inter Miami, MLS Kupası'ndaki ilk maçını cumayı gecesi oynayacak.

INTER MIAMI'YE KUPALAR KAZANDIRDI

Taraftarlar, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmasından bu yana Miami'ye ilk MLS Kupası şampiyonluğunu kazandırmaya çalışan dünya şampiyonunun koşuları, hareketleri, asistleri, golleri ve kutlamaları hakkında kişisel bir bakış açısına sahip olacaklar.

Uzun süre Barcelona forması giyen oyuncu, Haziran 2023'te Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den olaylı bir şekilde ayrılarak ABD kulübüne katıldı.

Messi, Inter Miami'de geçirdiği 16 ay içinde 2023'te Lig Kupası şampiyonluğu ve Ekim ayında MLS Supporters' Shield şampiyonluğu kazandı. Sporx