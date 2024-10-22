Son dakika: İtalyan efsane Totti futbola geri dönebileceğini açıkladı!

48 yaşındaki Francesco Totti, birkaç Serie A ekibinden teklif alması sonrasında futbola geri dönebileceği açıklamasıyla şok etti.

Betsson Sport Day'e yaptığı konuşmada Kenan Yıldızın genç bir yetenek olduğunu söyleyen 48 yaşındaki efsane, "Kenan genç bir yetenek, kendini kanıtlaması gerekiyor. Şimdiye kadar bunu parça parça gösterdi. Juventus gibi büyük bir kulüpte ve büyük potansiyeli var. Büyük bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini de kullandı.

DEL PIERO KIYASLAMASI

Kenan Yıldız ile Del Piero'nun kıyaslamayı genç yıldız için faydasız olacağını söyleyen Totti, "Onu Del Piero ile kıyaslamak haksızlık olur. Tamamen farklı iki şey. Bu genç için faydalı olmaz çünkü Del Piero'nun Juventus için yaptıklarını bir oyuncunun tekrarlaması zor olacak. Del Piero, Del Piero'dur. 10 numarayı giymek kolay değil. 10 numara ağırlık taşır. Bunu giymek için güçlü omuzlara sahip olmak gerekir." sözlerini sarf etti.

FUTBOLA DÖNECEK Mİ?

Futbola geri dönme ihtimali hakkında da konuşan Roma efsanesi, "Hayatta asla asla deme. Geçmişte bazı oyuncular birkaç yıl aradan sonra geri döndü. Serie A'da oynamak için çok iyi antrenman yapmam lazım. Yakın zamanda birkaç Serie A takımı benimle temasa geçti. Bu bir ay önce oldu ve bana biraz çılgınlık gibi geldi. Düşünmek için biraz zaman verdiler. Kendime sordum,'Neden bunca yıl sonra hala bunu soruyorlar?' İki ayda hazır olabilirim aslında." dedi.

KENANIN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 10 maça çıkan 19 yaşındaki milli yıldızımız, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.