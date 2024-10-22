Son dakika: Ten Hag Mou’yu bekliyor

Manchester United'ın koltuğu tehlikede olan Hollandalı teknik direktörü Erik Ten Hag, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertlilerin Portekizli hocası Jose Mourinho ile karşılaşmanın zevk olacağını belirten 54 yaşındaki çalıştırıcı, özetle şunları kaydetti:

"İkimiz için de büyük bir maç... O bir kazanan, çok sayıda kupa kazandı, bence birçok menajer için örnek teşkil ediyor, bu yüzden onlara karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Moralimiz her zaman yüksekti ama bir galibiyetle daha da iyi olacak. Herkesin bizden beklentisi çok yüksek. Bu yüzden çıktığımız her maçı kazanmak zorundayız." Öte yandan İngiliz basınında son dönemlerde birden fazla kaynakta yer alan haberlere göre; Hollandalı çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye mağlup olması halinde kulüpteki görevine son verilecek...