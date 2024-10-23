Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu duyurdu! Ersin Destanoğlu...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, yarın akşam TSİ 22.00'de Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers yönetecek.
Karşılaşma öncesinde, Siyah Beyazlı takımın kamp kadrosu da açıklandı.
ERSİN KADROYA ALINDI
Kartal'da kamp kadrosunda son antrenmana katılan Ersin Destanoğlu yer alırken, sakatlığı bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal kadroya dahil edilmedi.
📋 Olympique Lyon maçı kamp kadromuz.#OLvBJK | #UEL pic.twitter.com/c5dC3biikM— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 23, 2024