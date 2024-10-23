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Giriş Tarihi: 23.10.2024 14:25

Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu duyurdu! Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Lyon mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı. Kaleci Ersin Destanoğlu da kamp kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu duyurdu! Ersin Destanoğlu...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, yarın akşam TSİ 22.00'de Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers yönetecek.

Karşılaşma öncesinde, Siyah Beyazlı takımın kamp kadrosu da açıklandı.

ERSİN KADROYA ALINDI

Kartal'da kamp kadrosunda son antrenmana katılan Ersin Destanoğlu yer alırken, sakatlığı bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal kadroya dahil edilmedi.

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Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu duyurdu! Ersin Destanoğlu...
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