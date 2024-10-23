Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’ndan büyük fedakarlık!

Beşiktaş'ta yarınki Olympique Lyon maçı öncesi yaşanan kaleci krizi çözüme kavuştu.

Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması saptanırken, E.Frankfurt maçında sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun tam hazır olmaması nedeniyle bu kritik maçta kaleye, henüz A takım tecrübesi olmayan 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin veya 18 yaşındaki Emir Yaşar'ın geçmesi gündeme gelmişti.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Fransız ekibi karşısında kalede deneyimli bir isim olmasını isteyen teknik direktör Giovanni van Bronkhorst, dün yapılan son antrenmanda Ersin Destanoğlu ile konuşarak kendisini nasıl hissettiğini sordu. Ersin ise "Sakatlığımı hissediyorum ama sakat olsam da bu karşılaşmada oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

KALE ERSİN'E EMANET

Bunun üzerine Van Bronckhorst kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ile konuşarak Lyon maçında kaleyi Ersin'e teslim edeceğini ve bu oyuncunun hazır olmasını istedi. Bununla beraber her ihtimale karşı Göktuğ ve Emir'in ikisi de Lyon kafilesine dahil edilecek. (Spor Arena)