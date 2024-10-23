Brighton paylaştı: İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu yine şov yaptı

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, geçtiğimiz hafta sonu Newcaslte United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bir önceki hafta da evinde Tottenham'ı yenen 'Martılar' çıkışını sürdürdü.

Brighton, bu galibiyetin ardından İngiltere Premier Lig'de puanını 15'e yükseltti ve 5. sıraya çıktı. 4. sırda bulunan Aston Villa'nın ise 17 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, zorlu Newcastle United deplasmanında ilk 11'de yer aldı. Yıldız oyuncu, maçta en fazla pas arası yapan futbolcu (3) olmayı başardı. Ayrıca Milli yıldız performansı ile de alkış topladı.

ISI HARİTASI ŞAŞIRTTI

Brighton, Newcastle maçının ardından Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kulübün resmî X hesabı, yıldız oyuncunun maçtaki ısı haritasını paylaştı.

TARAFTARLAR HAYRAN KALDI

Isı haritasında Ferdi'nin maçta hemen hemen tüm bölgelere ayak bastığı görülürken paylaşıma da ilgi vardı. Brightonlı birçok taraftar tweetin altına, "Muhteşem, inanılmaz" gibi yorumlar yaptı. Kulüp ise Ferdi'nin dinamizmini vurguladı.

Millî yıldız, Brighton'da son dönemde yerini sağlamlaştırmış durumda. Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın son 3 Premier Lig maçına da ilk 11'de başladı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda toplamda beş maça çıktı. Yıldız oyuncu, söz konusu beş karşılaşmada 1 gol atarken toplam 236 dakika sahada kaldı.