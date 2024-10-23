Çağlar Söyüncü’den Manchester United açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, yarın Manchester United'ı ağırlayacak. Karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

Müsabaka öncesinde Sarı Laciverlilerin tecrübeli futbolcusu Çağlar Söyüncü, UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

"TECRÜBELİ BİR TAKIMIZ"

Söyüncü, "Maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki maç Manchester maçı. Hedeflerimiz hep en üstte Fenerbahçe olarak. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok fazla oyuncu var. Tecrübeli bir takımız" diye konuştu.

"İYİ SONUÇLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Deneyimli savunmacı, "Hem taraftar olarak hem Türk futbolu olarak iyi sonuçlara ihtiyacımız var. Bunu hak ediyoruz. Ülkemiz olarak milli takımda iyi bir çıkış yaptık, kulüp takımlarında da bu çıkışı yaparsak hem ülke adına hem Türk futbolu adına büyük bir kazanç olacaktır." dedi.