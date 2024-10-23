Icardi, Hagi’nin rekoruna göz dikti!

G.Saray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi hem golleri hem de karakteriyle sarı-kırmızılı futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. 31 yaşındaki forvet, Galatasaray'ın kulüp tarihine geçmeye de çok yaklaştı.

Bugün oynanacak müsabakada sahaya Osimhen ile birlikte çift forvet çıkacak Icardi, en golcü yabancı isim olmak istiyor.

2 GOLLE BAROS'U GEÇECEK

Tangocu, ilk sezonunda toplam 23 kez ağları havalandırırken geçen sezon ise 32 kez fileleri sarstı. İki sezonda 55 gole çıkan Mauro Icardi, bu sezon da 5 golü ile 60 rakamına ulaştı. Bir gol bulması halinde sarı-kırmızılıların eski Çekyalı forveti Milan Baros'u yakalayacak olan Arjantinli yıldız, iki gol kaydederse listede ikinci sıraya yerleşecek. Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ise 72 gollü Gheorghe Hagi. Rumen efsane, bu golleri toplam 196 müsabakada ağlara yolladı. Icardi ise şimdiye kadar 82 maçta forma giydi.



SAKATLIKLAR YILDIRAMADI

Icardi, sarı-kırmızılı takımda 3 sezonda toplam 6 kez sakatlık yaşadı. Kas problemleri, kas yaralanması, uyluk gerilmesi, göz yayı kırığı, ezilme ve üst adale yırtığı sorunları yaşayan Arjantinli futbolcu, toplam 14 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. Tecrübeli futbolcu, A takım düzeyinde Sampdoria, İnter, PSG ve Galatasaray olmak üzere 4 farklı ekibin formasını giyerken 4 kez gol kralı oldu. Oynadığı takımlarda toplam 10 kupa kaldırdı.