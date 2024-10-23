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Giriş Tarihi: 23.10.2024 13:56

Jorge Valdivia, cinsel saldırı suçundan gözaltında!

Şilli Milli Takımı'nda oynayan eski futbolcu Jorge Valdivia, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınırken, Valdivia, son olarak yorumcu olarak çalıştığı radyo kanalından da uzaklaştırıldı.

Jorge Valdivia, cinsel saldırı suçundan gözaltında!

Şili futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı.

Bir dövme sanatçısı olan kadın, Valdivia ile bir restoranda buluştuğunu ve ertesi sabah Valdivia'nın evinde uyandığını iddia etti. Şilili, suçlamaları reddederken, yetişkin bir kadınla rızaya dayalı bir ilişkisi olduğunu söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şilili futbolcu, 40 yaşındaki eski milli futbolcunun tutuklandığını doğruladı. "El Mago" (Sihirbaz) lakaplı Valdivia ise suçlamaları reddetti.

KURUMDAN UZAKLAŞTIRILDI

Valdivia, son olarak yorumcu olarak çalıştığı radyo kanalı Radio ADN'den de uzaklaştırıldı. Radyo kanalının sahibi Prisa Media, mahkeme süreci tamamlanana kadar Valdivia'nın görevinden süresiz uzaklaştırıldığını açıkladı.

2015 Copa America şampiyonluğu yaşayan ve iki Dünya Kupası'nda Şili Milli Takımı formasını giyen Valdivia, milli takımda 78 maçta 7 gol attı.

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Jorge Valdivia, cinsel saldırı suçundan gözaltında!
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