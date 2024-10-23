Mertens: "Benim için artık her şey bitti"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, Belçika Milli Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2022 Dünya Kupası'ndan bu yana aday kadroya davet edilmeyen deneyimli futbolcu, milli takım döneminin kendisi için bittiği söyledi.

"BENİM İÇİN ARTIK HER ŞEY BİTTİ"

37 yaşındaki futbolcu, "Tedesco benimle konuştu ve bana durumu açıkladı. Gelip bana açıkladığı için çok mutlu ve minnettarım. Ama benim için artık her şey bitti, artık ben de bir taraftarım" dedi.

"EĞER 10 KİŞİ SAKATLANIRSA..."

Milli takım konusunda yine de açık bir kapı bırakan deneyimli yıldız, "Eğer 10 kişi sakatlanırsa veya kimse uygun değilse Tedesco beni her zaman çağırabilir." sözlerini sarf etti.

Belçika Milli Takımı'yla 109 maçta sahaya çıkan Mertens, 21 kez gol attı. (Sporx)