Mourinho'dan Oosterwolde açıklaması: "...benim için ekstra olur"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Jose Mourinho, "Yarın nasıl bir oyun planıyla maça çıkacaksınız?" sorusuna, "Gazeteleri okuyacağım, televizyonları izleyeceğim ve uzmanlar ne diyorsa onu yapacağım." yanıtını verdi.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"ONLAR İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"



"Manchester United'ın korkması için bir sebep görmüyorum. Fakat onlar için kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim. Zor bir maç olacağını onlar da biliyorlar. Hafta sonundaki maçı düşünüp rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum.

Fenerbahçe o yıl Manchester United'ı yenmişti, Manchester United da Old Trafford'da Fenerbahçe'yi 3-0 yenmişti. Manchester United, o yıl Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Teknik direktörleri de bendim. O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti.

"O ZAMAN BANA MADALYA VERMELERİ GEREKİYOR"

Benim Manchester United dönemim ile şu anki arasındaki fark, onlar Erik ten Hag'a desteklerini ve güvenlerini gösteriyorlar. Hocalarının ve takımlarının değişebileceğine inanıyorlar. Ben Manchester United'dayken Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Onlara her zaman en iyisini diliyorum.Premier League'de ikinci olmuştuk. Aslında hala ligi kazanabiliriz. Manchester City puan silme cezası alırsa, ligi kazanmış olabiliriz. O zaman tabii ki bana bonus ödemeleri ve madalya vermeleri gerekiyor.

"AVRUPA LİGİ'NİN FAVORİSİ UNITED VE TOTTENHAM"

Avrupa'da kazanamadılar ama kaybetmediler de. Manchester United'ın almış olduğu sonuçlar bir şey ama potansiyelleri başka bir şey. Onların yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bana 'hangi iki takım turnuvada favori?' diye sorarsanız, 'United ve Tottenham' derim. Yarın en güçlü iki adaydan biriyle oynayacağız."

Yarın sol bekte oynayacak oyuncu için televizyondaki uzmanlardan tavsiye alabilirim. Kostic, Jayden, Levent yok ama o uzmanların her şey için bir çözümü vardır. Eğer sizin tavsiyenizi alırsam korunmuş olurum, çünkü seçimi siz vermiş olursunuz. Szymanski olabilir belki, kendisi solak hızlı oyuncu. Belirttiğiniz gibi gol de atamıyor.. Belki uzman tavsiyesi bu şekilde olur. Sonrasında da bakarız onun olduğu tarafta Rashford mu yoksa Garnacho mu oynayacak?

"MANCHESTER UNITED'A KARŞI BİR DUYGUM YOK"

Manchester United'ın transferleriyle ilgili cevap veremem. Onlara başarılar diliyorum. Futbolun doğası gereği onlarla karşılaşacağız ve ben kazanmak istiyorum. Manchester United'ın durumuna güldüğümü ve akıl oyunlarımı yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Onları analiz ettik ve gerçekten iyi takımlar. En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Umarım yakın zamanda olur. Umarım bir gün İngiltere'ye gidersem, o zamandan önce başarılı olurlar. Şu an onlara karşı bir duygum yok.

"35 BİN KİŞİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Manchester United'a karşı 11'e 11 kazanamayız! Yarın 35 bin kişinin arkamızda olmasına ihtiyacımız var.

OOSTERWOLDE YANITI

Jayden Oosterwolde'nin bu sezon başka bir maç oynayabileceğini sanmıyorum. Bence sezon onun için bitti. Eğer Mayıs ayının başı geldiğinde 2-3 maç oynarsa benim için ekstra olur."

Szymanski'nin açıklamaları ise şöyle:

"Geçen sezon başında gol ve asist anlamında harikaydım. Şu anda milli takımda da bunlara devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum ama gol anlamında şanssızlık yaşıyorum. Etrafımdaki insanlar performansımdan memnun olsun yeter, dışarıdakilerin ne dediği umrumda değil.

Türkiye'deki zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Her zeminde oynamak zorunda kalabiliyorsunuz. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı için üzgünüm ama sonuna kadar destek olacağız."