Okan Buruk'tan Yunus Akgün'ün PFDK sevkine tepki: "Ceza verilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum"

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine Ankara'da yaşanan terör saldırısına değinerek başladı.

Buruk, "Bugün aldığımız kötü bir haberle hepimiz sarsıldık. Uzun zamandır yaşamadığımız terör saldırılarından birini yaşadık, üzüntülüyüz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İnşallah tekrar olmaz" dedi.

Maça 3-4-1-2 ile sistemi ile hazırlandıklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Genel planlarımızın hepsi tuttu. Topa sahip olduk. Çok fazla pozisyon ürettik, çok fazla gol attık. Daha fazlasını da atabilirdik. Bu maçta 8-9 gol atabilirdik. Bazen de 3. bölgede son paslarımızı doğru bir şekilde değerlendiremedik. Genel olarak ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. İkinci yarı 3-0 sonrası kaptırdığımız top gol olarak geldi. Geçiş hücumlarını kullandığını söyledim. Devamında şanssız bir penaltı oldu. Bir anda hepimiz için korkulu dakikalar ortaya çıkıyor bu şekilde. Oyun dizilişimizi, topa sahip olmayı kaybetmedik. Son dakikada yaptığımız hatayla 4-3'lik kazandık. Oyun olarak mutlu olduğum ama yedeğimiz goller dışında çok iyi işler ortaya koyduk. İlk defa bu dizilişi oynadık. Bunu da iyi bir şekilde ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Kötü olan 3 gol yememiz. Bunları yemeden maçı çok rahat bir şekilde bitirebildik" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisinde de 3'lü savunmayı kullanıp, kullanmayacağının sorulması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, "Bu maç bitti. Yarın tekrar antrenman yapacağız. Burada kendimizle ilgili karar vereceğiz. Oyuncularımızın durumuna bakacağız ve bir sonraki maç için karar vereceğiz. Bugün genel olarak iyi işler yaptığımızı ve kullanabileceğimiz bir sistem olarak görüyoruz. Bu sistemi de kullanacağız" diye cevap verdi.

Elfsborg'un geçiş hücumlarının iyi yaptığını ifade eden Okan Buruk, "Girdikleri pozisyonları sonlandırdılar. 3 golde de top kayıpları var. Bu bazen yorgunlukla oluyor, bazen de o an pozisyon gereği oluyor. Bunlar olacak. Oyunun geneline baktığımızda istatistiksel olarak iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İsveç takımına karşı çok ürettik, çok gol attık. Olumlu yönden baktığımda, günün güzel tarafı taraftarımızı güzel futbol seyrettirdik, çok fazla gol seyrettirdik" açıklamasında bulundu.



"ORTADA CEZA VERİLECEK BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün sosyal medya paylaşımından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Şaşkınız, bir öncekinde de şaşkındık yine şaşkınız. Ne olduğunu, ne ile ilgili olduğunu, neden olduğunu gerçekten anlayamıyoruz. Bir ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Ortada ceza verilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kurullar kararını verecek. Ona da saygı duyacağız. Benim olayımda da aynıydı. Sadece Galatasaraylı oyuncuların bu tür sevkleri aldığını görüyoruz. Son maçlarda aleyhimize hakem hataları olduğunu düşünüyorum. Son maçta da bunu yaşadık. Trabzonspor ve Galatasaray'ın, bu sene çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını düşünüyorum. Geçen hafta gösterilen kartlara herkes hemfikirdi. Ali Şansalan'ın bazı kartları neden gösterdiğini anlamadık. Şaşırdığımız şeyler de var tabii ama hakemlerimize de saygı duyuyoruz. Saha içinde en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.



"SADECE BİRİLERİ İSTEDİ DİYE SEVKLERİN YAPILMASI BENCE HERKES İÇİN SIKINTI"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği şeylerle ilgili soruya ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Onla ilgili bir şey demeyeceğim. Polemik konusu olmasını istemiyorum. Sahada kalmamız gerekiyor. Yapılan sevklerde para cezası bile iptal oldu. Burada yapılan sevklerin karşılığının olması gerekiyor. Sadece birileri istedi diye sevklerin yapılması herkes için bence sıkıntı. Yarın öbür gün herkes sevk isteyecek. Bu şekilde yapılması üzücü. Federasyonumuza, başkanımıza, kurullarına güveniyoruz. Ne karar alacaklarsa da saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

Türk takımlarının, Avrupa takımları arasında fark var söylemesine inanmadığını belirten Okan Buruk, "Oynadığımızda hepimiz başa baş oynuyoruz. Geçen sene Bayern Münih, Manchester United'a karşı başa baş oynadık. Türk takımlarının da güçlü olduğunu düşünüyorum. Sezon başları bizim için biraz daha zor oluyor. Bu dönemlerde üstünlüğümüzü ortaya koyuyoruz. Bugün oynadığımı İsveç takımına karşı istatiksel olarak her alanda üstüne çıktık. Bu da bence Türk takımlarının ne kadar güçlü olduğunu, herkesi yenebileceğini net bir şekilde gösterdi" diyerek sözlerini tamamladı.