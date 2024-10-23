Şenol Güneş'ten oyunculara mesaj: "Kimse garanti görmesin"

Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmanın 6'sından beraberlik çıkaran Trabzonspor, Başakşehir karşısında 90+1'de Visca'nın golüyle galip gelirken derin bir nefes almıştı.

Göztepe maçı öncesi sakatların bir bölümünün geri dönüşüyle birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Tecrübeli teknik adamın "Kazanan takım bozulmaz" anlayışının tersine bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

"KİMSE GARANTİ GÖRMESİN"

Bu değişikliklerden birinin stoper bölgesinde olması ve sakatlıktan çıkan Denswil'in ilk 11'e dahil olması bekleniyor. Orta sahada Lundstram ile Okay Yokuşlu arasında ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor. Takım içerisinde yaşanan bu rekabeti olumlu yönde kullanmayı düşünen tecrübeli teknik adam, futbolcularını "Kimse formasını asla garanti görmeyecek. İyi olan, iyi olduğunu bize gösteren sahada olacak. Bu bugüne kadar da böyle oldu bundan sonra da böyle olacak" sözleriyle motive ediyor.



KALESİ KAPALI

Trabzonspor, 8 maçta sadece 2 kez kazansa da kalesini kapatmada son 11 yılın en iyi dönemini yaşıyor. En son 2013-14 sezonunun ilk 8 haftasında bugün olduğu gibi 6 gol yemişti. Fırtına bu sezon 4 maçta rakiplere gol izni vermedi.