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Giriş Tarihi: 23.10.2024 16:28

U19 derbisinde kazanan Beşiktaş

Beşiktaş, U19 Elit A Ligi'nde oynanan derbide Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

U19 derbisinde kazanan Beşiktaş
U19 Elit A Ligi'nin dokuzuncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0 kazandı.

Galatasaray derbiye Enes, Ege, Eren, Hasan, İsra, Berat L, Berat Y, Yalın, Gökdeniz, Taha, Kadir ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş maça; Bilal Buğra Genç, Poyraz Gelen, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Benjamin Tahsin Jr. Emre, Fahri Kerem Ay, Enes Cinemre, Kerem Nurhan, Devrim Şahin, Arda Berk Özüarap ve Adnan Karahisar ilk on biriyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 72. dakikada Ahmet Sami Bircan ile 90. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti. (Sporx)

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U19 derbisinde kazanan Beşiktaş
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