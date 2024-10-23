Uğurcan Çakır rakiplerine fark attı!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon 14 maçta koruduğu kalesinde toplamda 10 gol gördü. 28 yaşındaki kaptan, 7 karşılaşmada gole izin vermezken, yüzde 85'lik kurtarış yüzdesi ile başı çekti.

Toplamda 6 kez geçit veren 1.91 boyundaki oyuncu, bunların 5'ini ceza sahası içinden, 1'ini ise ceza sahası dışından yedi. 17'sini ceza sahası, 16'sını ise ceza sahası dışından atılan şutlarda 33 kurtarış yaptı. Uğurcan'ın uzaklaştırdığı top sayısı ise 7. Tecrübeli kaleci bu istatistiklerle Süper Lig'de bir numara pozisyonunda bulunuyor.

MERT GÜNOK: YÜZDE 79

Uğurcan Çakır'ı Beşiktaşlı Mert Günok takip ediyor. 35 yaşındaki eldiven, yüzde 79'luk kurtarışla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon 12 maçta görev alan 1.95 boyundaki futbolcu, kalesinde toplam 13 gol gördü. Mert, Süper Lig'de yediği 5 golü de ceza alanı içinden yedi. Ceza sahası dışından geçit vermedi ve toplamda 19 kurtarış yaptı. Bu kurtarışların 14'ü ceza sahası içinden, 5'i de ceza sahası dışından. Uzaklaştırdığı top sayısı ise 2...

MUSLERA: YÜZDE 78

3. sırada Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera yer alıyor. Uruguaylı eldiven 12 maçta 15 gol yedi ve yüzde 78'lik bir kurtarış yüzdesine sahip. 38 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 8 defa geçit verdi ve bunların 7'si ceza sahası içinden, 1'i ceza sahası dışından. Sarı kırmızılı kaleci ayrıca 14'ü ceza sahası içinden, 13'ü de ceza sahası dışından olmak üzere toplamda 28 kurtarış yaptı.

LIVAKOVIC: YÜZDE 70

Dört büyükler içerisinde son sırada ise Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic yer alıyor. Hırvat eldiven, 14 maçta 16 gol yedi ve yüzde 70'lik kurtarış yüzdesine sahip. Süper Lig'de kalesinde 7 gol gören 29 yaşındaki kaleci, bunların hepsini ceza sahası içinden yedi. 1.88 boyundaki kaleci ceza sahası içinden 11, ceza sahası dışından 5 olmak üzere toplamda 16 kurtarışa imza atmış durumda. (Fotomaç)