Başakşehir, Konferans Ligi’nde Celje deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Celje de ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenildi.
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.
İLK 11'LER
Celje: Rozman, Juanjo Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.
Başakşehir: Deniz Dilmen, Leo Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Piatek.