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Giriş Tarihi: 24.10.2024 19:12

Başakşehir, Konferans Ligi'nde Celje deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya geliyor. Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Başakşehir, Konferans Ligi’nde Celje deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Celje de ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenildi.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

CANLI | CELJE 0-0 BAŞAKŞEHİR

İLK 11'LER

Celje: Rozman, Juanjo Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.

Başakşehir: Deniz Dilmen, Leo Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Piatek.

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Başakşehir, Konferans Ligi'nde Celje deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
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