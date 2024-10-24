FENERBAHÇE HABERLERİ: Medina gemileri yaktı: Oynamayacağım!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı fakat Boca Juniors'ın inadı nedeniyle transferini bitiremediği Cristian Medina için Arjantin'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. ESPN Argentina'nın haberine göre; Cristian Medina, Boca Juniors-Gimnasia maçı öncesi teknik direktör Gago ile görüşerek Fenerbahçe'ye transferine karar verilene kadar oynamak istemediğini iletti.

YÖNETİMİN KARARINI BEKLİYOR

Medina, Boca Juniors'un son teklife henüz cevap vermemesinden dolayı tepkili. Yönetim konuyla ilgili karar verecek. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Boca Juniors'a 10 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon euro bonus ile bir sonraki satıştan yüzde 20'lik payı da içeren bir teklif yaptığı belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Boca Juniors formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 30 maçta forma şansı buldu ve 3 gol-3 asistlik performans sergiledi. (Milliyet)