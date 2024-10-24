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Giriş Tarihi: 25.10.2024 01:50

Gedson Fernandes: Önemli olan takım olarak ilerlemek

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golle kazandıkları Lyon maçı sonrası, "Tabii ki gol atmak istiyorum ama önemli olan takım olarak ilerlemek." ifadesini kullandı.

Gedson Fernandes: Önemli olan takım olarak ilerlemek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında Fransa'da Lyon ile karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar mücadeleyi, 71.dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 kazandı.

Kartal, bu sonuçla Avrupa'daki ilk zaferini elde etti.

"İYİ REAKSİYON GÖSTERDİK"

Maçın kahramanlarından Gedson Fernandes, maç sonu açıklamasında, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Maçın zor olacağını biliyorduk. Maça iyi de başlamadık aslında ama ilerleyen dakikalarda iyi reaksiyon gösterdik." açıklamasında bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLARAK İLERLEMEK"

Portekizli yıldız, "Önemli olan takımın kazanmaya devam etmesi. Bu şekilde çalışarak hedeflerimize ilerlemek en önemlisi. Tabii ki gol atmak istiyorum ama önemli olan takım olarak ilerlemek." diye konuştu.

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Gedson Fernandes: Önemli olan takım olarak ilerlemek
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