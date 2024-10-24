Giovanni van Bronckhorst: Lyon daha fazlasını hak etti

Hollandalı teknik adam, Groupama Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Van Bronckhorst, "Olimpik Lyon'un hücumdaki kalitesini gördük. Bazen şansa da ihtiyacınız olur. Şans zaman zaman yanımızdaydı. İkinci yarıda geçişleri daha iyi yaptık. İkinci yarıda topun bizde olduğu zamanlarda oyunu daha iyi kontrol ettik. Sabırlı olduk. 1-0 öne geçtikten sonra ikinci gol fırsatını da yakaladık. Olimpik Lyon daha fazlasını hak etti ama sonuç bizim lehimize oldu. İki mağlubiyetten sonra bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. Kalan maçlarda en fazla puanı alıp sonraki turlara adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu'nun performansıyla ilgili de konuşan Hollandalı çalıştırıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kolay değil. Onun adına çok mutluyum. Sakatlığının ardından dün oynayacağı hissiyatı oluşmuştu. Salı günü antrenmandan sonra vücudu olumsuz reaksiyon göstermedi. Ancak bugünü bekledik. Kendisini daha iyi hissetti. Biz de oynatmakta şüphe duymadık. Ersin'in yaptığı ilk kurtarış hem onun hem de bizim için önemliydi. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Ersin, çok iyi bir kaleci. Aldığımız galibiyette Ersin'in kurtarışları önemli rol oynadı."