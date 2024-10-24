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Giriş Tarihi: 24.10.2024 20:49 Son Güncelleme: 24.10.2024 21:01

LYON BEŞİKTAŞ CANLI | Beşiktaş, zorlu Lyon deplasmanında! Hedef ilk galibiyet...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk oluyor. Avrupa Ligi’nde oynadığı Ajax ve E.Frankfurt maçlarında mağlup olan Siyah Beyazlılar, ilk galibiyetini almak istiyor. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde…

LYON BEŞİKTAŞ CANLI | Beşiktaş, zorlu Lyon deplasmanında! Hedef ilk galibiyet...

Olimpik Lyon ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Groupama Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

O. LYON: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile.

LYON İLE 3.RANDEVU

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

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LYON BEŞİKTAŞ CANLI | Beşiktaş, zorlu Lyon deplasmanında! Hedef ilk galibiyet...
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