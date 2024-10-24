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Giriş Tarihi: 24.10.2024 20:09 Son Güncelleme: 24.10.2024 20:13

SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün'ün cezası açıklandı! Beşiktaş maçında...

PFDK, Yunus Akgün'e 117 bin lira ceza verildiğini açıkladı. Milli futbolcu, Beşiktaş maçında oynayabilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün’ün cezası açıklandı! Beşiktaş maçında...

PFDK'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."

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SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün'ün cezası açıklandı! Beşiktaş maçında...
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