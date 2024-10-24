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Giriş Tarihi: 24.10.2024 19:29

TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına, bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve tüm kulüpler sahaya siyah kol bandı takarak çıkacak.

DHA
TFF’den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulma ve siyah kol bandı takma kararı alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz.''

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TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı
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