Thomas Reis: Kasımpaşa güçlü bir rakip ve bunu her hafta gösteriyorlar

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında Kasımpaşa deplasmanında çok zor bir maç olacağını söyledi.

Düzenli antrenmanlar ile hazır şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına çıkmak istediklerini belirten Thomas Reis, "Topla ne yaptığını bilen ve çok koşan, baskıları da iyi yapan, mümkünse önde basmaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Elbette ki zor bir karşılaşma olacak. Biz de bugüne kadar nasıl performans gösterdiysek aynı performansı onların karşısında da göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BASKI YAPARAK, AGRESİF OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Karşılaşmalarda düzenli şekilde topa sahip olarak oynadıkları futbol hakkında konuşan Thomas Reis, "Bu bizim felsefemizin bir parçası. Elbette ki yeri geldiğinde skoru tutmaya yönelik bir oyun oynadığımız olabiliyor. Ama bizim felsefemizin gereği agresif olmamız lazım, baskılarımızın net olması ve biraz daha önde basmamız gerekiyor. Takım olarak geriye gelmesini bildik birkaç maçta ve bunu çok iyi bir şekilde başardık. Bunun için de çok mutluyuz. Takımdaki arkadaşlarla zaten nasıl oynamamız gerektiğini düzenli bir şekilde konuşuyoruz. Antrenmanlarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor elbette. Ama en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz her maç. Önceki kulüplerimde de buna benzer bir oyun sergilemeye çalıştım. Baskıları yaparak, agresif oynamaya çalışıyoruz. Önceki takımlarımda da bunu yaptım. Eğer baskılar net olmazsa takımın hemen hemen hepsi pasif bir şekilde oynamış oluyor. Bu da benim istediğim bir şey değil. Aktif bir şekilde herkesin oyunun içinde olmasını ve o savaşı vermesini istiyorum. Bu takım için de en iyi oynama şeklinin bu olduğu düşüncesindeyim" dedi.

'GÖZTEPE KARŞILAŞMASINDA BANA NEDEN SARI KART VERİLDİ BİLMİYORUM'

Toplamda 2 sarı kartı olduğunu ve Göztepe karşılaşmasında neden kart gördüğünü anlamadığını dile getiren Thomas Reis, "Öğrendiğime göre 2 tane kartım var. Fenerbahçe karşılaşmasında bana ayrılan alandan ayrıldığım için sarı kart gösterilmişti. Göztepe karşılaşmasında açıkçası bana neden sarı kart verildi onu bilmiyorum ki ben bunu hakeme de sordum. Dördüncü hakem bile net olarak bana bir şey söyleyemedi. 2 kartım var şu an. Şu an için yeterli ve umarım daha fazla kart görmem" ifadelerini kullandı.

'GÖZTEPE VE FENERBAHÇE MAÇLARINDA BENZER VE BASİT GOLLER YEDİK'

Benzer şekilde yenilen 2 golden bahseden Reis, "Defans kurgumuzda bir değişiklik olmayacak. Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında çok benzer goller yedik, çok basit goller yedik. Uzun bir taç atışından yediğimiz gollerdi. Açıkçası rakibe verdiğimiz bir pozisyon değildi. Rakibin içine girmiş olduğu bir pozisyon değildi. Bizim hediye ettiğimiz, ne yazık ki iletişimimizin iyi olmadığı, hata yaptığımız gollerdi. Benim için burada önemli olan takımın göstermiş olduğu o reaksiyon. Tabii oyuncular makine değiller. Bazen hatalar olabiliyor, futbolun içinde bunlar da var ama dediğim gibi reaksiyon, takımın göstermiş olduğu performans, benim için çok önemli. Defans sadece dört kişiyle yapılmıyor. 11 oyuncunun hem ofansif hem de defansif anlamda takıma katkı sağlaması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.