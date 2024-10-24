TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Hazrollaj’a yakın markaj

Trabzonspor scout ekibi, hem devre arası hem de gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle başka bir oyun kimliğine bürünen bordo-mavili takım, bu kapsamda yetenek avcılığına devam ediyor.

Kosova basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Kosova Ligi'nde FC Malisheva takımının 10 numaralı formasını giyen Drilon Hazrollaj'ı yakın takibe aldı. Bu sezon çıktığı 8 maçta ağları 2 kez havalandırıp, 1 asist yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonu ise 36 karşılaşmada 28 gol-11 asistle kariyerinin zirvesinde tamamladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hazrollaj'ı, Trabzonspor'un dışında Türkiye'den Başakşehir ve Fransa Ligi ekiplerinden La Havre kulüpleri gözlem altında tutuyor.

İLK MAÇINA 18 YAŞINDA ÇIKTI

2022 yılında Ramiz Sadiku'dan bedelsiz olarak Malisheva'ya transfer olan Hazrollaj, Kosova'nın en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. 17 Eylül 2022'deyken 18 yaşında FC Drita'ya karşı Kosova Süper Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Ülkesinde U21 ve U19'da 4 müsabakada şans bulurken skor üretemedi.