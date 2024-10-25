Serkan Damla: “Lig devam ediyor, biz inancımızı asla kaybetmedik”

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor 2-0 öne geçtiği Sivasspor karşısında 4-2 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, "İyi oynadık ve 2-0 öne geçtik. 3'ü, 4'ü de bulabilirdik. Kaçırdığımız golün ardından tecrübe eksikliğinden dolayı, çalıştığımız yerden, bir taç atışından kalemizde golü gördük. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlarımız da vardı. Maalesef çok basit bireysel bir hatadan kelemizde ikinci golü gördük. Sahada aslında pozisyon anlamında hiçbir sıkıntı çekmedik. En büyük sıkıntımız lig tecrübesi. Golden sonra kırılganlaşıyoruz. Bir maçı kazanmak, özgüveni artırma açısından çok güzel olacaktı. Dışarıdan bakıldığında 4-2 görülen bir maç ancak pozisyon anlamında sahada çok farklı bir maç vardı. Mağlup olduk. Genç kardeşlerimizin bu konudaki sorunlarını gidermek için çalışıyoruz. Lig devam ediyor. Biz inancımızı asla kaybetmedik" diye konuştu.

